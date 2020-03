Chloé Mortaud : Miss France 2009 annonce une heureuse nouvelle sur Instagram

Malgré cette période difficile à laquelle le monde est confronté, il y a tout de même de bonnes nouvelles. Les Miss France continuent de partager leur bonheur sur les réseaux sociaux. Si Iris Mittenaere a dévoilé un tendre cliché avec son chéri sur Instagram pour lutter contre le body shaming, c'est au tour de Chloé Mortaud de partager son bonheur au grand jour. La Miss France 2009 est très discrète concernant sa vie privée mais elle a décidé d'annoncer une heureuse nouvelle sur ses réseaux sociaux. Après une séparation difficile lors de l'été 2019 avec le pilote Romain Thievin, avec qui elle a eu le petit Matis, Chloé Mortaud a retrouvé l'amour dans les bras de l'homme qui partage aujourd'hui sa vie, Dean David Neiger. Le couple a d'ailleurs décidé de passer à l'étape supérieure après quelques mois de relation.

"She said yes"

Ce jeudi 12 mars, Chloé Mortaud a partagé sur Instagram une photo d'elle en compagnie de l'homme de sa vie et a révélé à tous ses abonnés avoir franchi un nouveau cap. En effet, l'ex Miss France s'est fiancée à Dean David Neiger. Pour accompagner ce cliché où le couple semble être sur un petit nuage et s'affiche très complice, elle a commenté : "'He asked...she said YES!' Il a demandé (à genou, oui, oui! ) et j’ai dit oui (les larmes aux yeux )! Je t’aime...". Il a donc réalisé une magnifique demande en mariage qui a surpris la jeune femme. En tout cas, Chloé Mortaud et son fiancé respirent le bonheur et les Internautes ont été nombreux à les féliciter. D'ailleurs, d'autres Miss France ont même commenté sa publication pour lui faire part de leur joie. Valérie Bègue leur a notamment écrit un message adorable "Les amours".

Par Solène Sab