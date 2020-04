Chloroquine : Bernard Ménez évoque un "scandale absolu" et soutient Didier Raoult

Depuis le début de la crise sanitaire en France, le nom du professeur Raoult est partout. S’il ne fait pas l’unanimité en prônant un traitement à base de chloroquine pour vaincre le coronavirus, il peut compter sur le soutien de plusieurs personnalités. Parmi elles Jean-Marie Bigard, Bernard Tapie ou encore Cyril Hanouna. Dernière personnalité en date, l’acteur Bernard Ménez. Invité du Mur des Podcasts de Ouest France, le comédien de 75 ans qui a notamment joué dans "La nuit américaine" de François Truffaut évoque son quotidien confiné à Paris avec sa femme, ses craintes pour le monde du théâtre et prend la défense de Didier Raoult. Il n’oublie pas de tacler le gouvernement et évoque le "scandale absolu" lié à la chloroquine.

"C’est monstrueux ce qui se passe"

Bernard Ménez fait part de ses craintes non pas pour lui mais pour les générations d’après, "je suis beaucoup plus inquiet pour mes enfants et mes petits-enfants". Le comédien dénonce le "scandale absolu de cette histoire de la chloroquine et le protocole du professeur Raoult qui n’est absolument pas pris au sérieux par les pouvoirs publics parce que ça les dérange". L’acteur qui défend le professeur Raoult poursuit ses explications, "Derrière tout ça, il y a des morts, donc ils sont responsables. C’est monstrueux ce qui se passe". S’il rend le gouvernement responsable, il décrie également la gestion de la crise, "Elle m’énerve parce qu’elle faite comme d’habitude, de communication, de surcommunication. On nous donne des chiffres, des nombres de morts (…) on nous enfume et ça va coûter une fortune économiquement alors que ça aurait pu être géré beaucoup mieux (…) La gestion est lamentable".

