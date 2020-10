Chrissy Tiegen et John Legend : le couple annonce la mort de leur bébé

Cela faisait plusieurs jours que Chrissy Tiegen était hospitalisée. Le mannequin était enceinte depuis plusieurs mois et s'apprêtait à donner naissance à son troisième enfant. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle vient de faire une fausse-couche. C'est sur leur compte Instagram respectif que le couple a annoncé la triste nouvelle.

Chrissy Tiegen a partagé une photo de l'accouchement qu'elle a accompagné de la légende suivante : "Nous sommes choqués et ressentons le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler. Le genre de douleur que nous n'avons jamais ressentie auparavant. Nous n'avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n'était tout simplement pas suffisant".

"Nous t'aimerons toujours"

Chrissy Tiegen, récemment insultée par Donald Trump ajoute ensuite : "Pour une raison quelconque, avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Il sera donc toujours Jack pour nous. Jack a travaillé si dur pour faire partie de notre petite famille, et il le sera pour toujours".

"À notre Jack - Je suis tellement désolé que les premiers instants de ta vie aient été accompagnés de tant de complications, que nous n'avons pas pu te donner la maison dont tu avais besoin pour survivre. Nous t'aimerons toujours" conclut-elle, avant de remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu depuis le début de son hospitalisation.

Par J.F.