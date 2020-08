Christian Clavier : ce que son père a fait pour Josiane Balasko

"Les Bronzés font du ski", "Le père Noël est une ordure", "Les visiteurs" ou encore "Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu"… Christian Clavier continue de s’illustrer au cinéma. Depuis des années il est l’un des acteurs les plus connus du cinéma français et multiplie les succès au box-office. Ce dimanche 16 août, TF1 propose à partir de 21h05 "Momo". Un film qui raconte le quotidien bouleversé de Monsieur et Madame Prioux lorsqu’ils découvrent qu’un homme nommé Patrick et portant le même nom de famille s’est installé chez eux et clame être leur fils. Pourtant, le couple n’a jamais eu d’enfant. Qui peut bien être ce mystérieux Patrick ? Dans les rôles principaux de cette comédie sortie en 2017, Christian Clavier et Catherine Frot campent les époux Prioux et Sébastien Thierry le fameux Patrick. Au cours de sa carrière, Christian Clavier a côtoyé de grands acteurs. Parmi eux Gérard Depardieu, Jean Reno, Gérard Jugnot ou encore Josiane Balasko. Cette dernière a pu compter sur le soutien du père de l’acteur…

Une opération de chirurgie esthétique assumée

Si elle n’a jamais nié avoir eu recours à la chirurgie esthétique – elle s’est fait refaire le nez, Josiane Balasko a révélé en 2012 à Paris Match que c’est le père de Christian Clavier qui l’a opérée ! En 2019 sur le plateau de "Ça ne sortira pas d’ici", elle déclarait : "J’ai eu une rhinoplastie. C’était il y a longtemps, il y a prescription. C’était en 1976-77". Dans une interview donnée à TV Magazine, elle ajoutait en évoquant Christian Clavier, "Oui, j’ai le nez que m’a fait son père ! C’était il y a longtemps ! Bien avant les Bronzés. J’avais un nez un peu pointu, ça me gênait et une maquilleuse m’a dit un jour, à mon grand désarroi, d’éviter les plans de profil. Je ne savais pas quoi faire et Clavier m’a parlé de père, médecin esthétique". A Paris Match en 2012 elle confiait, "j’avais peur que mon nez devienne aussi gros que celui de ma mère".

Par Non Stop People TV