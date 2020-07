Christian Clavier s'en prend à Pascal Praud en plein direct

Ce vendredi, Pascal Praud présentait la dernière émission de la saison "L'heure des pros". Le journaliste avait invité l'acteur Christian Clavier afin de débattre sur l'actualité particulièrement riche de son émission. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette réunion promettait une émission haute en couleur. Il faut dire que Pascal Praud est le maître en la matière de nombreux coups de gueule. Il n'hésite pas à dire tout haut ce qu'il pense, et évidemment, à certains moments cela ne passe pas. Et ce vendredi, le présentateur ne s'attendait sûrement pas à se faire remettre en place par une nouvelle fois par Christian Clavier.

"comme vous !"

Invité pour débattre sur la démission d'Edouard Philippe survenue quelques heures plus tôt, le comédien a commencé à interpeller Pascal Praud sur sa tenue. "Je suis un peu étonné de cette veste tonitruante (…) La couleur est étourdissante je trouve !". Face à cette remarque, le journaliste a tenu à recentrer le débat. "Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique". Non sans humour, Christian Clavier lui a répondu : "Comme vous !". "Oui mais moi c’est mon métier, vous on ne vous imagine pas toujours là-dedans" répond ensuite Pascal Praud. Mais le comédien ne s'est pas laissé faire et a tout de suite renchéri de manière assez tranchante. "Non ! Non ! Vous votre métier c’était d’être cuisinier au départ, et puis après vous avez obliqué vers le sport, notamment le football et maintenant vous vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n’avez pas du tout". Cette séquence a fait le bonheur des internautes qui ont vivement relayé la séquence sur Twitter.

Christian Clavier donne son avis sur Pascal Praud pic.twitter.com/mkfgMIR1tF — Brice Cerival (@BriceCerival) July 3, 2020

Pascal Praud essayant de garder sa dignité après s’être fait clasher par Christian Clavier pic.twitter.com/KpKcaoFpGG — Hyperion (@LeConfine) July 4, 2020

