Christian Quesada condamné : Benjamin Castaldi pousse un gros coup de gueule

L’affaire Christian Quesada a fait la une pendant de nombreuses semaines. Incontournable de l’émission "Les 12 coups de midi" présentée par Jean-Luc Reichmann sur TF1, il devient rapidement le candidat à avoir remporté le plus de gains. Mais une affaire judiciaire éclate et le chouchou du public est mis en examen en mars 2019 pour "corruption de mineurs" et "détention et diffusion d’images pédopornographiques". Mercredi 8 avril avait lieu son procès. Et le verdict du tribunal de Bourg en Bresse est tombé : Christian Quesada est condamné à trois ans de prison ferme. Une décision commentée jeudi 9 avril par les chroniqueurs de Cyril Hanouna dans "Ce soir chez Baba", alternative confinée de TPMP. Et Benjamin Castaldi a poussée un coup de gueule.

"Pour moi ça n’est pas assez"

"Je vais peut être choquer tout le monde (…) d’abord il a déjà fait à peu près la moitié de sa condamnation donc il va sortir je pense dans 6 mois maximum, ça, ça me dérange énormément" débute celui qui va bientôt devenir papa pour la quatrième fois. Puis il précise sa pensée : "Dans ce pays, il y a des gens qui sont condamnés pour des choses qui sont certes graves mais beaucoup moins graves que ce qu’il a fait (…) Excusez-moi, trois ans quand on est récidiviste, pour moi ça n’est pas assez, ça méritait beaucoup plus". Un avis bien tranché pour Benjamin Castaldi. Selon lui, Christian Quesada est "un prédateur, un mec dangereux". Alors que les autres chroniqueurs estimaient la décision rendue "juste", l’ancien compagnon de Flavie Flament les trouve "extrêmement cool". Il livre alors le fond de sa pensée : "Il va ressortir et vous savez quoi, il va recommencer. Il fera un drame et on va dire ‘Et bien voilà’".

Par Non Stop People TV