Christian Quesada a disparu : Les révélations troublantes de Gilles Verdez

Le 25 mars dernier, Christian Quesada est sorti de prison. Mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d’images pédopornographiques" après la plainte d'une jeune fille, il a passé deux ans au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Bourg-en-Bresse. Devenu méconnaissable avec une épaisse barbe et des cheveux longs selon des témoins, Christian Quesada a laissé entendre qu'il souhaitait disparaître des radars médiatiques en supprimant sa page Instagram. Mais l'ancien champion des "12 coups de midi" ne tenterait pas simplement de se faire oublier. Soumis à un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans, il aurait disparu sans laisser d'adresse.

"Un fugitif ?"

Absent de sa maison située dans l'Ain, Christian Quesada semble ne pas avoir été retrouvé. Lorsque "3 policiers de la BAC" se sont rendus à son domicile le 31 mars pour lui remettre une convocation, ce dernier n'était pas chez lui, a raconté un paparazzi dans TPMP mercredi soir. "Il est soumis à un suivi judiciaire très strict et doit répondre à toutes les convocations d'un juge d'application des peines. Il doit être disponible quand on le visite, et il doit prévenir de tout changement de domicile ou de déplacement de plus de 15 jours", a expliqué Gilles Verdez. Alors que Christian Quesada avait donné une adresse le lendemain de sa sortie de prison, il est visiblement parti depuis. "Est-il considéré comme un fugitif ?", a demandé Cyril Hanouna. "Oui il est en cavale. Il a disparu corps et biens. À la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, pas pour les méfaits commis, mais pour la disparition. Il s'est volatilisé !", a lâché Gilles Verdez.

Par Marie Merlet