Christian Quesada disparu : son étonnant portrait-robot dévoilé

Depuis plusieurs jours, le mystère plane autour de Christian Quesada. Le candidat du jeu emblématique de TF1 "Les 12 coups de midi" avait été arrêté par la police en 2019 pour détention d'images pédopornographiques. Il avait écopé de trois ans de prison mais le 25 mars dernier, il était sorti après seulement deux ans. Suite à cette sortie prématurée, Christian Quesada avait été soumis à un contrôle judiciaire, ce qui veut dire qu'il doit être localisable à tout moment. Mais cela fait quelques jours que les enquêteurs n'ont plus aucune trace de lui.

christian quesada méconnaissable

Le sujet a été abordé ce jeudi 29 avril sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Gilles Verdez a fait part d'une étonnante hypothèse : "Comme il a quitté le sud de la France et les environs de Perpignan sans laisser d’adresse, les enquêteurs qui se sont remués aujourd’hui se demandent s’il ne veut pas leur lancer un nouveau défi ‘serez-vous capable de me retrouver ?’. C’est la question qu’ils se posent. Il est dans une sorte de jeu, de réalité virtuelle qu’il se crée lui-même… Et brouiller une nouvelle fois les pistes" explique-t-il.

Et pour brouiller les pistes, Christian Quesada aurait totalement changé d'apparence. En prison, l'ancien champion des "12 coups de midi" aurait laissé pousser sa barbe et ses cheveux comme le confie Cyril Hanouna. Quelques minutes après, il a dévoilé l'étonnant portrait-robot publié par "Le nouveau détective". Une transformation qui a visiblement beaucoup amusé l'animateur de Touche Pas à Mon Poste.

Par J.F.