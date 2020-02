Christian Quesada : Jean-Luc Reichmann évoque le scandale un an après

Il y a un an, les fans des "12 coups de midi" découvraient avec stupeur que Christian Quesada était placé en détention provisoire pour "corruption de mineur" et "détention d’images pédopornographiques". Depuis, l'ombre du champion aux 193 participations et 809 392 euros de gains empochés continue de planer au-dessus de l'émission phare de TF1. S'il demeure le plus grand maitre de midi, Jean-Luc Reichmann met tout en œuvre pour ne plus revenir sur le scandale qui aurait pu ternir l'image de son programme.

Alors qu'il est de retour ce jeudi 27 février dans le rôle de Léo Matteï, policier de la Brigade des mineurs de Marseille, l'animateur a accepté de revenir sur celui qui était devenu son poulain, mais aussi son ami. Sans jamais prononcer son nom, il explique avoir pris conscience que "le danger peut venir de partout, il faut rester trois fois plus vigilant. J'ai été touché de plein fouet professionnellement comme vous l'avez su, personnellement obligatoirement. J'essaie de me battre avec mes arguments et mes moyens en ayant créé cette série".

Jean-Luc Reichmann, un papa inquiet pour ses enfants

A la tête d'une famille recomposée de six enfants, le présentateur de 59 ans reconnait : "Comme n'importe quel papa, j'ai peur, notamment quand je vois mes enfants branchés sur le téléphone. Ils disent qu'ils restent dix minutes, mais peuvent rester dix heures dessus sans aucun problème". En "communication permanente" avec eux, il explique que "ce sont plutôt eux qui (le) sensibilisent sur ce qu'il se passe au quotidien".

Créateur et acteur de la série, il se dit prêt à se battre pour sa production et "pour les enfants". "Léo Matteï est un moyen de garder le contact avec la jeunesse d'aujourd'hui qui fera le monde de demain. Si la série est ce lien avec la jeunesse et si on me laisse la chance de continuer, je me battrai jusqu'au bout".

Jean-Luc Reichmann est à retrouver ce jeudi soir sur TF1 dans un épisode inédit de "Léo Matteï" au côté du jeune chanteur et acteur canadien Lenni-Kim.

Par C.F.