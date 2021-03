Christian Quesada : l'ancien champion des 12 coups de midi est sorti de prison

Ancien candidat des 12 coups de midi, Christian Quesada est passé du succès à la prison en mars 2019. Le candidat - qui avait cumulé près de 200 participations au jeu de TF1 et remporté 809 392 euros de gains - a vu sa vie basculer lorsqu'il a été mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d’images pédopornographiques" suite à une plainte d'une jeune fille mineure. Des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes, ont ensuite été retrouvées sur ses ordinateurs. En détention provisoire pendant plus d'un an, Christian Quesada qui a reconnu les faits et avoué avoir créé un faux compte pour discuter avec des jeunes filles et obtenir des photos d’elles dénudées, a écopé de trois ans de prison ferme le mercredi 8 avril 2020.

Cinq ans de suivi socio-judiciaire

Placé dans un quartier d’isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, Christian Quesada est désormais sorti de prison, selon les informations du journal Le Progrès. L'homme de 56 ans "a purgé la totalité de sa peine, par le jeu des remises de peine". "Il aurait quitté le département de l’Ain. Il avait rendu les clés de sa maison d’Hauteville l’été dernier", indique le journal. Durant son procès à huis clos où son avocat avait décidé de ne plus le représenter pour "désaccord sur la manière d’aborder le dossier", Christian Quesada avait aussi été condamné à cinq ans de suivi socio-judiciaire à sa sortie. En cas de non-respect du suivi, il devra effectuer trois années de prison supplémentaires.

Par Marie Merlet