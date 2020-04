Christian Quesada : les surprenantes conditions dans lesquelles vont se dérouler son procès

Cela fait plus d’un an que Christian Quesada est détenu à la prison de Bourg-en-Bresse. Le 27 mars 2019, l’ancien champion des "12 Coups de midi" avait en effet été arrêté, mis en examen puis placé en détention provisoire pour "corruption de mineur" et "détention d’images pédopornographique".

Si c’est le témoignage d’une jeune fille de 17 ans qui a conduit à son arrestation, Christian Quesada a ensuite été accusé par plusieurs autres jeunes filles mineures. À la date du 27 novembre 2019, cinq nouvelles plaintes avaient en effet été déposées à l’encontre du champion déchu. Toutes les victimes présumées faisaient état de ses sordides agissements : se faire passer pour un adolescent pour obtenir des photos d’elles dénudées… Malgré les nombreux témoignages accablants à son égard, Christian Quesada avait effectué une demande de remise en liberté le 3 décembre dernier. Une requête refusée par la Cour d’appel de Lyon.

Un procès différent des autres

Puisqu’en France, la détention provisoire ne peut durer plus d’un an, Christian Quesada doit être jugé ce mercredi 8 avril 2020. Mais face aux mesures de confinement liées à l’épidémie de coronavirus, le procès de l’ancien champion de TF1 se déroulera dans des "conditions particulières et inédites". Ainsi, comme le révèle une source judiciaire au Parisien, Christian Quesada va être jugé à huis clos… et via visioconférence. "En raison de la crise sanitaire, celui qui a tant cherché la lumière sera jugé dans un huis clos total. La justice à rideaux fermés perd de sa fonction pédagogique" a déclaré Me Céline Astolfe, avocate de la Fondation pour l’enfance. Pour rappel, Christian Quesada qui avait déjà été condamné pour des faits similaires au début des années 2000 encourt sept ans de prison et une amende de 100 000€.

