Christian Quesada : L'ex-champion des 12 coups de Midi condamné a 3 ans de prison

C'est une histoire qui avait rapidement fait la une des médias. Et pour cause, Christian Quesada avait réussi en quelques mois à devenir le chouchou du public. Il s'est fait connaître du grand public en participant à l'émission phare de TF1, les 12 coups de Midi.

L'homme de 55 ans s'était fait remarquer par sa culture générale presque parfaite. Il était devenu en quelques semaines, le candidat ayant amassé les gains les plus élevés du jeu à savoir 809 392 euros. Et l'histoire avait particulièrement ému les téléspectateurs puisque l'ancien champion touchait à l'époque le RSA et ses revenus lui avait permis de sortir la tête de l'eau. Le début d'une nouvelle vie s'annonçait pour lui. Jean-Luc Reichmann qui a évoqué le scandale un an après, l'avait invité à présenter un prime, il avait sorti un livre et un film sur son histoire était en préparation.

La sanction est tombée

Mais tout a basculé du jour au lendemain. Christian Quesada a été mis en examen en mars 2019 pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques". Ce procès avait donc lieu ce mercredi, dans des circonstances étranges puisqu'à cause du coronavirus, il se tenait en visioconférence. Autre fait, son avocat a abandonné sa défense dans la journée, évoquant des "divergences" avec son client.

La sentence vient de tomber, Christian Quesada vient d'écoper d'une peine de prison de trois ans ferme, assortis de cinq ans de suivi socio-judiciaire à sa sortie. En cas de non-respect du suivi, il devra effectuer trois années de prison supplémentaires.

