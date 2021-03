Christian Quesada libéré de prison : Jean-Luc Reichmann réagit

C'est un conte de fées qui a viré au cauchemar. Le 4 juillet 2016, Christian Quesada foule pour la première fois le plateau de l'émission "Les 12 coups de midi", diffusée chaque midi sur TF1 et présentée par Jean-Luc Reichmann. Et le secret du succès est sans aucun doute la présence des "champions de midi", ces candidats qui gagnent le jeu et qui sont présents depuis de nombreuses participations. Un facteur qui permet de fidéliser les téléspectateurs qui s'attachent forcément à ces derniers.

Christian Quesada a donc fait partie de l'un d'eux puisqu'avec 193 participations et pas moins de 800 000 euros de gains, le candidat est l'un des recordmans de l'émission. Une belle histoire commence alors à se dessiner puisque dans la vie, Christian Quesada a peu de revenus et est bénéficiaire du RSA.

"La justice a parlé"

Une jolie histoire qui inspire énormément puisque à la suite de cela, Christian Quesada enchaîne les plateaux télés. Il sort aussi un livre sur son histoire et un film est même prévu sur sa vie. Mais en mars 2018 tout bascule. Et pour cause, une terrible enquête met en lumière les terribles agissements de l'ancien champion. Dans son ordinateur, ils retrouvent des images pédopornographiques. À la suite de cette découverte, Christian Quesada écope de trois ans de prison. Un véritable choc pour Jean-Luc Reichmann et pour les téléspectateurs qui s'étaient pris d'affection pour Christian Quesada. Le 25 mars dernier, il a été libéré après deux ans d'incarcération, suite à une remise de peine. Lors d'une interview accordée à "Télé Star", Jean-Luc Reichmann a évidemment été questionné sur cette décision, mais l'animateur ne souhaite plus s'épancher sur le sujet. "La justice a parlé et ce n'est plus mon histoire. Il a fallu que je prenne de la distance, ce que j'ai fait depuis longtemps", a-t-il simplement dit.

