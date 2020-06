Christian Quesada : pourquoi Benoît des 12 coups de midi a mal vécu l'affaire

À l'occasion des dix ans des "12 coups de midi", Jean-Luc Reichmann a eu envie de faire plaisir aux fidèles du programme. Ainsi, avec son équipe, il a organisé cette semaine "le combat des maîtres", des duels qui opposent chaque jour quatre anciens maîtres de midi qui ont marqué l'histoire de l'émission. Au total, ils sont 24 à avoir répondu présents pour ces retrouvailles. Leur objectif est le suivant : décrocher une place pour la grande finale qui aura lieu samedi 4 juillet en prime-time sur TF1. Lundi 29 juin, le combat a démarré avec quatre candidats. Au terme d'un affrontement sans merci, c'est Hakim qui est parvenu à décrocher son ticket pour la prochaine et dernière étape.

Dans une interview à Télé-Loisirs, Hakim s'est confié sur son retour dans "Les 12 coups de midi". L'occasion pour lui de raconter sa rencontre avec Eric, le maître incontesté du jeu. "Notre rencontre s'est très bien passée. Comme les téléspectateurs ont pu le constater, il est plutôt introverti, mais très intéressant. Il n'était pas destiné à être autant médiatisé à la base. J'ai discuté un peu avec lui. Même dans le groupe des Maîtres de midi, il ne se met pas avant", a-t-il dit.

Une image entachée par l'affaire ?

Ce mardi 30 juin, Jean-Luc Reichmann revient dans "Les 12 coups de midi, le combat des maîtres" pour le deuxième duel de la semaine. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Timothée - dont la vie sentimentale a souvent passionné l'animateur - mais aussi Benoît, le Lensois. Ce dernier a participé au jeu en 2019. Il avait été éliminé lors de sa 82e participation, repartant avec une cagnotte de 397 946 euros de gains et de cadeaux.

En mars 2019 , l'affaire Christian Quesada a éclaté dans les médias. À ce moment-là, Benoît concourait toujours en tant que maître de midi dans "Les 12 coups de médias". Lors de son retour en août 2019 sur le plateau de l'émission pour un spécial "combat des maîtres", il avait révélé avoir été touché indirectement par la médiatisation de l'affaire. "On essaye d'aller de l'avant, mais c'est présent à l'esprit. Après, pour mon cas personnel, j'étais toujours diffusé à l'antenne (quand l'affaire Christian Quesada a éclaté, NDLR) et j'ai dû passer outre les commentaires sur les réseaux sociaux. Jusque-là, j'avais une bonne image, mais quelques personnes ont commencé à écrire : 'Vous l'aimez bien, mais qui vous dit que dans quelques mois, on ne va pas trouver un truc sur lui'. Une fois le soufflet médiatique retombé, ce jeu est une belle chose", expliquait-il.

