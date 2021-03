Christian Quesada : pourquoi est-il sorti de prison avant la fin de sa peine ?

En 2019, le début d’une longue descente aux enfers commence pour Christian Quesada. Connu pour avoir participé près de 200 fois au jeu de TF1, "Les 12 coups de midi", animé par Jean-Luc Reichmann, il est visé par une plainte déposée par une jeune fille mineure. Christian Quesada est ensuite mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d’images pédopornographiques" et écope de trois ans de prison ferme. Des centaines d'images et vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes, ont ensuite été retrouvées sur ses ordinateurs. En détention provisoire pendant plus d'un an, Christian Quesada qui a reconnu les faits. Placé dans un quartier d’isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, il est désormais sorti de prison.

Christian Quesada se serait "bien comporté en prison"

Vendredi 26 mars 2021, sur le plateau de "Touche pas à mon poste", deux chroniqueurs de Cyril Hanouna ont dévoilé des informations au sujet de la libération de Christian Quesada. En effet, selon Guillaume Genton, Christian Quesada a bénéficié d’une "réduction de peine" car il se serait "bien comporté en prison". "Détenu modèle", Christian Quesada a été libéré le jeudi 25 mars. Selon Gilles Verdez, Christian Quesada souhaite "partir à l’étranger" pour "échapper aux paparazzis" mais il ne pourra pas en raison du suivi socio-judiciaire qu’il a écopé en plus de sa peine de prison ferme. Pour rappel, en cas de non-respect du suivi, Christian Quesada devra effectuer trois années de prison supplémentaires.

Christian Quesada sorti de prison : Guillaume Genton et @gillesverdez nous donnent leurs infos #TPMPWeekEnd pic.twitter.com/TwVzBpdBRQ — TPMP (@TPMP) March 26, 2021

Par Matilde A.