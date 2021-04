Christian Quesada sorti de prison : il prend une nouvelle décision radicale

Mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d’images pédopornographiques" après la plainte d'une jeune fille, Christian Quesada a retrouvé sa liberté. L'ancien champion des "12 coups de midi" avait été placé en détention provisoire pendant plus d'un an. Christian Quesada avait reconnu les faits et avoué avoir créé un faux compte pour discuter avec des jeunes filles et obtenir des photos d’elles dénudées. Il avait écopé de trois ans de prison ferme le mercredi 8 avril 2020. Son séjour derrière les barreaux a pris fin le 25 mars dernier. Âgé de 56 ans, Christian Quesada "a purgé la totalité de sa peine, par le jeu des remises de peine", comme l'a révélé "Le Progrès".

Christian Quesada disparaît des réseaux sociaux

Depuis sa sortie de prison, Christian Quesada fait beaucoup parler de lui. Pour reprendre le cours de sa vie à l'abri des médias et des regards, il a entrepris une grande transformation physique. Selon des témoins qui ont aperçu Christian Quesada et qui se sont exprimés dans les colonnes du "Parisien", il posséderait désormais une épaisse barbe et des cheveux longs. Et comme l'a remarqué le magazine "Public", Christian Quesada a pris une nouvelle décision radicale. L'ancien chouchou de Jean-Luc Reichmann a supprimé sa page Instagram. "Cette page n’est malheureusement pas disponible. Le lien que vous avez suivi peut être brisé, ou la page peut avoir été supprimée", peut-on y lire désormais. Une nouvelle façon pour Christian Quesada de disparaître des radars médiatiques et commencer une nouvelle vie.

Par Matilde A.