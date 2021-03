Christian Quesada sorti de prison : son nouveau look dévoilé

L’ancien champion des « Douze coups de midi » avait été interpellé chez lui à Hauteville dans l’Ain en mars 2019 après la découvertes d’images pédopornographiques chez lui. L’ancien champion avait également été accablé par le témoignages de plusieurs jeunes mineures et avait donc été condamné à trois ans de prison ferme. Emprisonné en isolement à la prison de Bourg-en-Bresse, il a donc pu bénéficier d’une remise de peine et a été remis en liberté. Malgré tout, sa peine a été assortie de cinq ans de suivi sociojudiciaire et d’une inscription au fichier des délinquants sexuels (Fijais).

Robinson Crusoé

Selon « Le Progrès , Christian Quesada aurait radicalement changé d’apparence pendant sa détention. Des témoins auraient affirmé que l’ancien champion était surnommé Robinson Crusoé en prison, et qu’il portait désormais une longue barbe et des cheveux longs. Un changement radical après sa sortie de prison, qui s’explique par une volonté de retrouver l’anonymat. L’ancien champion des « Douze coups de midi » a en effet quitté le département de l’Ain où il habitait et a donc quitté le logement qu’il occupait. Une maison dont il souhaitait payer le loyer en détention et dont la bâtisse avait été cambriolée à trois reprises pendant sa détention.