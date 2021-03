Christian Quesada : un témoignage glaçant dévoilé

La sortie de prison de Christian Quesada fait réagir. Visé par une plainte déposée par une jeune fille mineure en 2019, l’ancien champion des "12 coups de midi" avait été mis en examen pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d’images pédopornographiques", avant d'écoper de trois ans de prison ferme le mercredi 8 avril 2020. En détention provisoire pendant plus d'un an, Christian Quesada qui avait reconnu les faits, n'est désormais plus derrière les barreaux. L'homme de 56 ans "a purgé la totalité de sa peine, par le jeu des remises de peine", a indiqué Le Progrès. Si Christian Quesada va avoir un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, sa libération n'est pas du goût de tout le monde.

Un témoignage glaçant

Ce lundi 29 mars dans TPMP, Cyril Hanouna a dévoilé des extraits du documentaire "La face cachée de Christian Quesada", diffusé sur RMC Story ce mardi 30 mars. Parmi eux, on découvre le témoignage de Clarisse, une jeune femme mineure atteinte d'un trouble du spectre autistique, à l'origine de la plainte qui a provoqué la descente vertigineuse de Christian Quesada. Sous le pseudonyme de "Justine Ferrand", l'homme demandait des photos intimes à la jeune femme. "Je lui ai envoyé plusieurs photos de mon sexe et de ma poitrine. (...) Elle m'en redemandait tous les jours. Je me sentais obligée de lui envoyer ces photos", a-t-elle raconté dans sa plainte. Il lui aurait ensuite proposé des rendez-vous tarifés : "C'est 100 pour mater, 150 pour rouler des pelles et 200 s'il met la langue dans la c****", aurait-il écrit. Producteur du documentaire, Guillaume Genton a expliqué l'effroyable procédé de Christian Quesada : "Il visait des filles faibles psychologiquement et qui étaient en admiration devant les personnes qui passaient à la télévision. Il leur promettait, toujours caché sous le pseudo de Justine, une rencontre avec une personnalité de la télévision : Christian Quesada. Il est allé jusqu'à fixer une grille de tarifs".

Par Marie Merlet