Christiane Taubira danse en direct sans le savoir : son hilarante réaction

Christiane Taubira a fait le show… malgré elle ! En duplex depuis la Guyane, l’ancienne Garde des sceaux était l’invitée du 20h30 le dimanche, le 24 mai 2020. Alors que l'édition du jour s’est conclue sur une vidéo du danseur de l'Opéra Garnier Hugo Marchand, accompagnée de la chanson "Let's Dance" de David Bowie, la politicienne est apparue à l’écran. Écouteurs dans les oreilles, les sourire aux lèvres, l’auteure danse sur le titre de l’artiste anglais.

Pensant ne pas être à l’antenne, elle semble s’amuser jusqu’à ce que Laurent Delahousse vienne l’interrompre en lançant amusé : “Et on a retrouvé Christiane Taubira qui dansait en Guyane”. Également sur le plateau la comédienne Clémentine Célarié s’est amusée de la situation, mais c’était sans compter sur la réaction de la principale intéressée. Étonnée d’être en direct, l’ancienne Garde des Sceaux rétorque : “Ben oui, c’est maintenant que vous dites ça. C’est maintenant qu’il me dit que j’étais à l’antenne !”

“Trop cool : un moment joyeux et spontané”

Ce à quoi le journaliste lui a répondu à son tour avec ironie : “On a juste mis trois, quatre secondes. On a gardé les rushes en revanche pour dans quelque temps”. Une séquence qui n’a pas manqué de faire rire les internautes. “Trop cool : un moment joyeux et spontané”, “Très joli moment !” ou encore “Moi, je vote dès demain pour que Madame Christiane Taubira soit présidente de la République, et je le dis avec tout le respect et l'amour que je lui porte, voilà une femme de caractère, cultivée, respectueuse des droits humains (preuve en est, le mariage pour tous)“, peut-on lire parmi les nombreux commentaires.

Merci Christiane Taubira (et Hugo Marchand) pour ce moment. pic.twitter.com/jUochzmBcs — Thomas Tuvignon (@tomtuv) May 24, 2020

Par C.F.