Christine and the Queens : son hommage à Christophe bouleverse les téléspectateurs

Après deux mois de confinement, les émissions en direct ont pu reprendre en respectant les nouvelles règles de distanciation. C’est le cas du Grand Echiquier, l’émission de France 2 était diffusée pour la première fois en direct depuis de longues semaines : "C’est le retour d’un grand divertissement à la télévision. Nous sommes tous fiers de proposer la première émission de spectacle en direct à revenir depuis le déclenchement de la pandémie. C’est une vraie joie de réunir des artistes qui n’en peuvent plus de ce confinement, ils ont hâte de rejouer, de revenir sur scène. Notre plateau n’a jamais été aussi beau" avait d'ailleurs confié Anne-Sophie Lapix. Parmi les artistes présents, la chanteuse Christine and the Queens a bouleversé les internautes.

Les internautes séduits

Sur le plateau, accompagnée d’un orchestre, Christine and the Queens a interprété "Paradis Perdus", une reprise d'un tube de Christophe, sortie en 2015. Le morceau original a été interprété en 1973. Un hommage au chanteur disparu le 16 avril dernier. Beaucoup d'artistes ont exprimé leur peine à l’annonce de la nouvelle et nombreux sont ceux qui lui ont rendu hommage. Christine and the Queens a inséré des passages de la chanson "Heartless" de Kanye West dans sa reprise. Un hommage qui a bouleversé les téléspectateurs. Sur Twitter, ils sont nombreux à avoir réagi à la prestation de la chanteuse. Parmi les commentaires : "'Les mots bleus’ par Christine and the Queens, envie de pleurer là", "Bravo à Christine and the Queens pour ses superbes chansons", "magnifique", "Quel sublime hommage", "Merci pour ce cadeau Chris ".

"Les mots bleus" par #christine&thequeen, envie de pleurer là #legrandechiquier — Laurence Robert (@laural22) May 21, 2020

Merci pour cet hommage — Isa Bella (@IsaBella6467) May 21, 2020

Par Valentine V.