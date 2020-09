Christine Bravo dévoile l’endroit où elle souhaite être enterrée

Connue pour son franc-parler et sa spontanéité légendaire, Christine Bravo a rempilé sur RTL pour une nouvelle saison dans l’émission "Les Grosses Têtes". Un programme qu’elle connaît bien vu qu’elle y a officié en tant que chroniqueuse de 2014 à 2016, avant de revenir en avril dernier après s’être réconciliée avec Laurent Ruquier. Une brouille "par orgueil" comme l’avait dévoilé Laurent Ruquier en 2016. Mais tout ceci est désormais de l’histoire ancienne. Christine Bravo est bel et bien de retour au plus grand plaisir des auditeurs de RTL qui la connaissent pour son tempérament de feu et son côté cash. D’ailleurs, Christine Bravo a fait une confidence étonnante sur son enterrement.

"Guy de Maupassant m’attend"

L’animatrice a d’abord confié avoir passé le week-end du 19 septembre 2020 avec son compagnon Stéphane Bachot et ses beaux-parents. Ces derniers ont emmené l’animatrice dans une entreprise de pompes-funèbres. Une sortie qui a marqué Christine Bravo. "J'étais à Poil. J'allais voir la tombe, la future tombe, de mes beaux-parents. C'est eux qui l'ont achetée et ils nous ont emmenés la visiter. Il y a la pierre, ils ont choisi la couleur, le truc au-dessus, ils ont gravé leurs dates de naissance", a-t-elle expliqué. Préparer ses obsèques à l’avance ne semble pas déranger Christine Bravo. Bien au contraire. D’ailleurs, elle a déjà prévu l’endroit où elle souhaite être enterrée. "Ils m'y amènent alors qu'ils savent que je veux aller au cimetière de Montparnasse, aux côtés de Guy de Maupassant. Il m'attend", indique Christine Bravo. Ce cimetière est connu pour abriter de nombreuses personnalités, dont Jacques Chirac, Serge Gainsbourg ou encore Mireille Darc. Si Christine Bravo a l’air bien décidée à reposer en paix auprès de ces personnalités, son compagnon, lui, ne l’entend pas de cette oreille. "Mon amoureux me dit : 'Ma chérie, je ne veux pas être au Montparnasse, je veux être à Poil avec mes parents'. Et donc je dis que ça m'ennuie d'être à Poil et là, les parents disent 'venez voir'. Donc on va à Poil et un des mecs des pompes-funèbres, un des employés qui fait les obsèques à l'avance, me dit que pour 70 euros de plus, il y a 4 places", raconte-t-elle encore. Christine Bravo changera-t-elle d’avis par amour pour Stéphane ?

Par Matilde A.