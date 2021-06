Christine Bravo en couple : elle dévoile de rares images de son compagnon sur Instagram

En mars dernier, Christine Bravo était l'invitée de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'animatrice des "Grosses Têtes" sur RTL a abordé des sujets sensibles, notamment la mort de son papa. Un souvenir difficile pour elle, d'autant plus qu'elle avait confié avoir un "blocage" vis-à-vis de sa disparition. "Je ne veux ni savoir le mois, ni l'année. Je fais un blocage", disait-elle. Et de poursuivre : "C'est mon héros, l'homme de ma vie". Elle avait également révélé l'origine de sa brouille avec Laurent Ruquier. "J'étais en train de regarder mon portable. C'est un taliban de toute façon. Il ne veut pas qu'on regarde son portable pendant 'Les Grosses Têtes'. Il a un peu trop gueulé. Il m'a grondé un peu fort", expliquait-elle.

"Nous sommes tombés amoureux comme des gamins de 14 ans"

Côté coeur, Christine Bravo n'est pas célibataire. En effet, l'animatrice de 65 ans file le parfait amour avec un certain Stéphane, relation qu'elle avait officialisée il y a un an. Au Parisien, elle s'était confiée sur sa décision de quitter son "appartement du Sentier" pour démarrer une nouvelle vie... sur l'eau. "Je suis tombée par hasard sur des annonces de péniche et une agence spécialisée. C'est son directeur, Stéphane Bachot, qui m'a fait visiter ce bateau qui tombait en ruines à l'époque. J'ai eu un coup de foudre et je l'ai acheté (...) Ensuite, il m'a montré d'autres péniches dont la sienne. Et nous sommes tombés amoureux comme des gamins de 14 ans. C'est avec lui que je vis aujourd'hui, sur son bateau", disait-elle.

Mardi 29 juin 2021, Christine Bravo a dévoilé de rares images de son compagnon. À bord d'un catamaran près de l'île-d'Houat - au sud de la Bretagne dans le département du Morbihan - l'animatrice de 65 ans profite du beau temps en amoureux. Et c'est via deux vidéos postées sur Instagram qu'elle a brièvement filmé celui qui partage sa vie. Une nouvelle vie sur l'eau que le couple semble apprécier à 100%.

