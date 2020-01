Christine Bravo en couple : ses confidences inattendues

Si elle est de moins en moins présente sur le petit écran français depuis quelques années maintenant, Christine Bravo s'éclate à l'animation de l'émission de Chérie 25, "Sous les jupons de l'histoire". Un come-back réussi pour l'animatrice de 63 ans à la langue bien pendue. Il faut dire que lorsqu'elle a quelque chose à dire, Christine Bravo ne passe pas par quatre chemins. Et ce, même quand il s'agit de ses propres soucis. La preuve il y a quelques mois. Dans un entretien accordé à TV Grandes Chaines, l'animatrice s'était confiée sur ses gros problèmes financiers : "Ayant épuisé mes économies, je vais devoir changer de vie, une fois encore. Vous découvrirez bientôt ma prochaine activité… qui n'a rien à voir avec la télé !" Plus tard, dans Salut les Terriens, Christine Bravo, qui revenait d'un tour du monde, en avait dit davantage : "J’ai demandé combien j’allais gagner : 1000 euros par mois ! Je ne peux même pas payer les croquettes de mon chat parce que j’achète des croquettes de marque" déclarait-elle. Bref, Christine Bravo n'hésite jamais à se livrer sans faux-semblant.

Christine Bravo rayonnante

La preuve encore vendredi 24 janvier. Christine Bravo était invitée sur le plateau de TF1, pour la nouvelle émission de magie produite par Arthur, "Diversion". À cette occasion, l'animatrice avait sorti l'attirail lourd, en apparaissant dans une robe jaune, accompagnée d'une veste verte. Forcément, son accoutrement n'est pas passé inaperçu sur le plateau et du côté des réseaux sociaux. Et pour expliquer ce choix vestimentaire, Christine Bravo a fait des confidences inattendues : "Je suis très amoureuse. On a envie de se féminiser avec l'amour" a-t-elle déclaré. L'animatrice des "Jupons de l'histoire" n'en dira pas plus sur l'identité de l'heureux élu.

Par Sarah M