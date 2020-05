Christine Bravo "flambe la vie", ses propos cash

Ce samedi 23 mai, les invités ont refait leur grand retour en plateau dans "On refait la télé". Toujours présentée en direct sur RTL, l'émission a accueilli pour cette occasion Christine Bravo et elle s'est laissée aller à de nombreuses confidences au micro de Jade et Eric Dussart. La conversation a rapidement dévié sur l'argent et l'animatrice a tenu des propos cash concernant son rapport aux euros. Elle a notamment avoué qu'elle ne participait à des émissions que si elle était payée ! Un tournage d'émission peut prendre des journées entières entre les répétitions et les enregistrements donc il est hors de question pour elle de "passer sa journée gratuitement pour rien" : "En gros, mon travail ce serait de travailler gratuitement tous les jours… Et je rentre chez moi et je bouffe comment ?" s'est-elle justifiée.

Elle refuse de participer à une émission gratuitement

Présente pour faire la promotion de son nouveau projet, "Sous les jupons de la Seine", des croisières historiques à bord d'un navire de collection rebaptisé Frou-Frou, l'animatrice a voulu faire la différence entre deux types d'invités sur les plateaux de télévision : "Quand quelqu'un vient pour parler d'une actualité, ça fait une promotion phénoménale […], c'est quand même la moindre des choses qu'ils y aillent gratuitement. Mais quand les producteurs prennent des invités pour travailler, c'est-à-dire pour les faire marrer, ils ont des tarifs, un peu comme en radio. Il est normal que la télévision rémunère des gens qui vont amuser le téléspectateur.". En tout cas, même si elle gagne très bien sa vie, surtout grâce aux "Grosses têtes", elle n'oublie pas pour autant ses origines !

LES ANIMATEURS-PRODUCTEURS SONT BLINDÉS

Christine Bravo a tenu à ajouter : "Quand j'étais jeune et que j'avais pas d'argent, ben je bouffais du jambon et j'achetais du Vin des Rochers, 'le velours de l'estomac'. Et quand j'ai eu de l'argent, je l'ai flambé. Je suis une fille d'ouvrier, une fille de maçon. Je ferais n'importe quoi, j'irais servir au fin fond de la France dans un petit restau, faire la popote pour un Smic, je m'en fous de l'argent !.". Elle a également balancé de manière cash : "Les animateurs-producteurs, il faut bien le savoir, ils sont blindés ! Ce sont des gens très riches […] puisque que moi, animatrice non productrice, j'avais beaucoup d'argent ! J'ai investi mon argent dans un appartement c'est tout. Et maintenant, en vendant cet appartement, je m'achète des bateaux et je flambe la vie.". Mais alors, Christine Bravo était-elle rémunérée pour son passage dans "On refait la télé" ? Elle ne l'a pas précisé !

Christine Bravo refuse de faire des émissions de télé comme invitée si elle n'est pas payée. Elle explique pourquoi dans @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance Replay intégral https://t.co/rOyValDMwz pic.twitter.com/r4u5R8XTmC

— Eric Dussart (@E_Dussart) May 23, 2020

Par Solène Sab