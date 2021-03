Christine Bravo : pourquoi la mort de son papa continue d'être un "blocage" pour elle (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Jordan de Luxe présente "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Chaque jour, il reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Ainsi, cette semaine, le présentateur a reçu, entre autres, Julie Andrieu. Cette dernière a ccepté de revenir sur le décès de sa maman en 2016, à l'âge de 84 ans. Dans les dernières années de sa vie, elle était atteinte d'une maladie neurodégénérative "très compliquée et très douloureuse".

"J'ai un peu perdu pied à un moment parce qu'il a fallu concilier tout ça. J'ai choisi de la garder à la maison, enfin pas chez moi, mais chez elle, donc c'est lourd. Mais je ne regrette absolument pas ce choix. J'ai accompagné ma mère jusqu'à ses derniers instants, j'ai essayé d'élever mes enfants et d'être présente, de continuer de faire mon boulot", disait-elle.

Son père, son "héros"

Ce mercredi 31 mars 2021, c'est avec Christine Bravo que Jordan de Luxe s'est entretenu dans "'L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'animatrice de 64 ans a accepté de revenir sur la mort de son papa, elle qui "refuse" de se souvenir de l'année de sa disparition. "Je ne veux ni savoir le mois, ni l'année. Je fais un blocage", a-t-elle continué. Et de poursuivre : "C'est mon héros, l'homme de ma vie. Il fumait beaucoup, il est parti d'un cancer. Avant qu'il meure, je le ramène sur ses terres en Espagne, là où il est né (...) Je lui tends un paquet où il était écrit 'fumer rend impuissant'. Il a dit : 'Non, non, donnez-moi celui qui donne le cancer' (...) C'était un mec très drôle, très joyeux".

Si elle a parlé d'un "manque abyssal" le concernant, Christine Bravo a aussi confié qu"il était "très attachiant". Elle a aussi révélé ne jamais se recueillir sur sa tombe. "Je ne vois pas ce qu'il fait là-bas et je ne suis pas contente avec ça parce qu'il m'avait demandé que ses cendres soit répandues en Auvergne (...) Je lui avais promis, mais ils l'ont foutu dans une boîte (...) Je vais y aller et remettre ça en Auvergne", a-t-elle alors lâché.

