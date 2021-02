Christine Bravo pousse un coup de gueule contre Yann Barthès et Quotidien

Christine Bravo est connue pour son franc parler. Lorsqu'elle est en colère, elle n'hésite pas à le faire savoir ! En octobre dernier, l'animatrice de 64 ans avait poussé un violent coup de gueule contre le gouvernement et sa gestion de la crise. Laissant exprimer sa colère sur Twitter, Christine Bravo avait déploré : "Le président parle de 'la mobilisation de tous', du sens citoyen de tous, Le problème est dans ce 'tous'. En France, l’ Histoire ne me contredira pas, il n’y a jamais eu de 'tous'. C’est pas dans l’ ADN national", avant de s'attaquer au comportement des Français : "Faut plus fantasmer sur le côté sympa Gaulois rebelles des Français les amis ! Ce re confinement , on se le doit! Le gouvernement a été MOU comme une chique et nous, on a vraiment fait n’importe quoi en mode après nous la fin du monde."

"J'adore votre mauvaise foi"

Ce mercredi 3 février, c'est Yann Barthès et son équipe de "Quotidien" qui se sont attirés les foudres de Christine Bravo. Alors que les quais de Seine sont inondés, le présentateur de TMC a remis en doute ces affirmations dans son émission, diffusée la veille. Un reportage qui a mis Christine Bravo hors d'elle. Habitant sur une péniche, l'animatrice est l'une des premières concernées par cette crue impressionnante. Elle a donc partagé des clichés sur son compte Instagram pour démonter les propos des équipes de "Quotidien" et s'est directement attaquée à Yann Barthès en commentaire : "Cher Yann Barthès vous m’avez bien fait marrer avec votre reportage d’hier dans Quotidien, en mode les chaînes infos pipotent sur la crue de la Seine, et c’est même pas vrai ! J’adore votre mauvaise foi quand pour prouver vos dires, vous montrez des quais secs, certes, mais 10 fois plus haut ! Chiche vous venez boire la tasse sur ma péniche ?" Suite à la publication de ce post, l'ancienne chroniqueuse d’"On a tout essayé", a reçu le soutien de ses abonnés.

Par Solène Sab