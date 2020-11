Christine Kelly humiliée au CSA : le triste récit de son calvaire

Avant d'apparaître dans "Touche pas mon poste" sur C8 et avant d'être aux commandes de l'émission "Face à l'info" sur CNews, Christine Kelly a été membre du fameux CSA, Comité Supérieur de l'Audiovisuel. Approchée par l'organisme alors qu'elle n'avait même pas postulé, la journaliste l'intègre en janvier 2009 et devient à 39 ans, la plus jeune membre de ce comité, mais aussi la première issue d'un territoire d'outre-mer (la Guadeloupe). Christine Kelly y fait ses armes durant six années. Six années pendant lesquelles elle gagne de nombreux combats comme celui du sous-titrage des programmes de chaînes de télévision pour les sourds et malentendants ou encore celui de l'animation des JT en langue des signes.



Cinq ans après son départ du CSA, la journaliste de 51 ans revient sur son expérience et notamment sur le calvaire subi au quotidien. Dans les colonnes du Journal du dimanche, Christine Kelly vient en effet de relater les humiliations "quasi-quotidiennes" survenues les deux premières années suivant son arrivée au CSA.

"Quand je rentrais chez moi, j'explosais en sanglots"

"Moqueries, railleries, sourires entendus... Voiture rayée dans le parking, notes de frais déchirées... son bureau, son canapé souillés, recouverts de boue...", ses collègues lui en auraient fait voir de toutes les couleurs. "Quand je rentrais chez moi, j'explosais en sanglots mais je n'ai jamais rien montré. A la fin, ils se sont épuisés" explique-t-elle.



Contacté pour répondre à ses terribles accusations, Michel Boyon, président du CSA à l'époque où Christine Kelly exerçait, a nié toute forme d'humiliation de la part de ses anciennes équipes. Le spécialiste du secteur de l’audiovisuel de 74 ans laisse d'ailleurs sous-entendre que Christine Kelly tient des propos mensongers : "Franchement, elle m'en aurait parlé, vous ne croyez pas ? Ce ne sont pas les habitudes de la maison. Je pense que Christine Kelly a par moments une petite tendance à exagérer les choses", a-t-il déclaré au JDD.



Michel Boyon a ensuite nuancé sa parole en soulignant le travail "considérable" de la journaliste qui selon lui, "a beaucoup oeuvré pour montrer que sa nomination n'était pas le fait du hasard".

Par E.S.