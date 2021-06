Christine Kelly insultée en pleine rue, elle dépose plainte

Ce sont nos confrères de Valeurs Actuelles qui ont révélé les faits. Ce samedi 5 juin, la journaliste Christine Kelly se trouvait sur une terrasse dans le 16e arrondissement de Paris. Et rapidement, Christine Kelly s’est fait tout simplement insulter par une autre femme, elle aussi attablée en terrasse. Selon nos confrères, "la femme n’aurait pas hésité à lui faire un doigt d’honneur et à filmer la présentatrice à l’aide de son téléphone portable". La présentatrice aurait été la cible de cette femme car elle est la présentatrice de l’émission Face à l’Info sur Cnews dont l’un des chroniqueurs est Eric Zemmour. Face aux insultes, Christine Kelly a tout simplement quitté les lieux, mais a pris la décision de porter plainte. Elle a reçu en attendant de nombreux soutiens sur la Toile, dont Eric Naulleau : "Total soutien à mon amie Christine Kelly, prise à partie pour la seule raison qu’elle fait son métier - et qu’elle le fait bien".

Eric Zemmour la cause des insultes ?

Depuis son arrivée aux commandes de l’émission Face à l’Info, Christine Kelly est régulièrement victimes de menaces. En novembre 2019, la journaliste avait posté un message énigmatique sur Twitter : "Qui a déjà survécu à des mois ou des semaines de menaces de mort en travaillant ? Merci pour vos témoignages. Ça peut aider". Et en août 2020, alors que la journaliste rempilait pour une saison 2 de l’émission, la situation ne s’était visiblement pas calmée : "Saison 2. Émission 2. Intimidations 2 millions". Et même si certaines personnes ne semblent pas apprécier cette émission, Christine Kelly de son côté a fait savoir que son équipe est une véritable famille pour elle : "On a compris qu'on est là pour être au service du public, apprendre des choses aux téléspectateurs. Une sorte de famille où on se respecte".

