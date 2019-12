Christine Kelly menacée de mort : ce SMS de soutien qu'elle a reçu d'Emmanuel Macron

Christine Kelly vit un véritable cauchemar. Le jeudi 28 novembre 2019, la chroniqueuse de "Balance ton post" a brisé le silence. Depuis de nombreux mois, la journaliste qui présente "Face à l'info" avec Eric Zemmour tous les jours sur CNews, reçoit des menaces de mort. Elle avait partagé un message bouleversant sur Twitter : "Qui a déjà survécu à des mois ou semaines de menaces de mort en travaillant ? Merci pour vos #témoignages. Ça peut aider". Après ses confidences, elle a reçu le soutien de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui l'avait encouragée à déposer plainte. De plus, 70 associations ont volé à son secours. Ce jeudi 12 décembre, c'était au tour de Cyril Hanouna de faire part de son inquiétude et de soutenir son amie sur le plateau de "Balance ton post".

L'Élysée lui ouvre ses portes

Après toute cette vague de soutien, Christine Kelly a été reçue à l'Elysée. La chroniqueuse de "Balance ton post" sur C8 a rencontré Patrick Strzoda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et Joseph Zimet, le directeur de la communication à l'Elysée, selon les informations du blog de Jean-Marc Morandini. Cette rencontre avait pour objectif de connaître et décrypter la teneur de ces menaces ainsi que les mesures de sécurité prises par son employeur. Par ailleurs, ils ont également apporté leur soutien au nom de la liberté de la presse. Le Président de la République, Emmanuel Macron, lui a envoyé un SMS pour lui faire part de son soutien. C'est une période difficile pour Christine Kelly qui doit faire preuve d'un grand courage malgré le soutien de nombreuses personnes.

Par Solène Sab