Christine Kelly publie un message de détresse sur Twitter, les internautes la réconfortent

Du lundi au jeudi à 19h, Christine Kelly est aux commandes de l’émission "Face à l’info" sur CNews. Pendant une heure, la journaliste s’entoure de différents éditorialistes et journalistes pour prendre décrypter l’actualité et analyser l’information nationale et internationale. Et parmi ses chroniqueurs assis autour de la table figure notamment Éric Zemmour.

Si Christine Kelly a toujours soutenu la présence du polémiste dans son émission, elle semble en ce moment avoir bien du mal à encaisser le fait de partager la scène à ses côtés. À cause des propos parfois qualifiés de racistes et ses interventions osées, Éric Zemmour est en effet vivement pointé du doigt sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, le polémiste a encore fait la une des médias avec ses propos sur les violences policières. Agacés, les internautes en viennent donc à attaquer Christine Kelly également.

À bout de nerfs, Christine Kelly lance un appel de détresse

Très peinée et très affectée par les insultes incessantes, les menaces de mort et les attaques en tout genre, Christine Kelly vient en effet de publier un nouveau message pour tirer la sonnette d’alarme : "Je suis épuisée. Psychologiquement." a-t-elle simplement écrit sur Twitter pour exprimer son désarroi.

Contre toute attente, ce message a engendré une vague de soutien puisque de nombreux internautes se sont empressés de lui apporter du réconfort : "Nous, on vous aime ! Brillante, vous êtes une lumière qui éclaire l’actualité et les médias", "Courage !" , "Pas évident devoir supporter la haine de Zemmour", "Ne doutez pas, vous avez raison" ou encore "Vous êtes au top Christine !! Restez comme ça.." figurent en effet parmi les commentaires.





Je suis épuisée. Psychologiquement. — Christine KELLY (@christine_kelly) June 10, 2020

Par E.S.