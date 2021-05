Christine Kelly, remplacée par Pascal Praud dans Face à l'info, explique son absence

À la grande surprise de tous, Christine Kelly n'était pas présente sur l'antenne de CNews, ce lundi 24 mai. Pour la remplacer dans "Face à l'info", la chaîne d'informations a opté pour Pascal Praud, qui anime chaque jour de la semaine, "L'heure des Pros", dans la matinée ainsi que dans la soirée. Le célèbre présentateur a donc pris place aux côtés d'Éric Zemmour pour un nouveau débat explosif, dont l'un des sujets principaux était la vidéo d'Emmanuel Macron en compagnie des Youtubeurs Mcfly et Carlito. Tout au long de l'émission, aucune remarque sur l'absence de Christine Kelly n'a été réalisée en plateau. Néanmoins, pour conclure "Face à l'info", Pascal Praud a adressé quelques mots à l'égard de sa collègue. "Je pense à Christine Kelly qui n’était pas là ce soir et qui sera, bien sûr, là demain soir", a-t-il déclaré.

Une photo inquiétante

Face à une vague d'interrogations qui a vu le jour sur les réseaux sociaux, la journaliste et écrivaine a donné de ses nouvelles sur son compte Twitter. Partageant un cliché d'une perfusion à l'hôpital, Christine Kelly a levé le voile sur son absence. "J’ai dû m’envoler pour l’hôpital en Guadeloupe… avec l’autorisation des Mousquetaires et de D’Artagnan. Merci à chacun pour vos encouragements, bien reçus", a-t-elle alors partagé pour accompagner cette photo inquiétante. De nombreux abonnés lui ont fait part de leur soutien face à cette épreuve. En tout cas, l'ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) devrait bel et bien reprendre les commandes de "Face à l'info", ce mardi 25 mai, comme l'a indiqué CNews dans un tweet.

J’ai dû m’envoler pour l’hôpital en Guadeloupe...avec l’autorisation des Mousquetaires et de D’Artagnan.

Merci à chacun pour vos encouragements, bien reçus. #Facealinfo pic.twitter.com/v0FUPBh5iM — Christine KELLY (@christine_kelly) May 24, 2021

Par Solène Sab