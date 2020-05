Christine Kelly victime de harcèlement, pousse un coup de gueule

Ce n'est pas la première fois que la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste vit une histoire de harcèlement. Pendant l'été 2019, Christine Kelly avait été agressée chez elle par un schizophrène. Un épisode très douloureux pour l'animatrice, encore marquée par cette épreuve. Mais les internautes n'avaient pas été tendres avec elle puisque certains l'avaient menacé de mort peu de temps après. Des associations avaient même pris sa défense. Fatiguée par ce harcèlement permanent, elle avait poussé un coup de gueule à l'époque : "J'ai beaucoup encaissé. Je ne tolère aucune volonté de blesser, gratuitement. Qui a déjà survécu à des mois ou des semaines de menaces de mort en travaillant ? Merci pour vos témoignages. Ça peut aider".

un harcèlement récurent

Malgré ce coup de gueule, Christine Kelly se retrouve une nouvelle fois prise à partie. Ce mercredi 6 mai, l'animatrice a une nouvelle fois fait face à des menaces de mort. Celle qui officie aux côtés d'Éric Zemmour et qui a pris sa défense durant sa récente agression dans l'émission Face à l'info, elle a décidé une nouvelle fois de ne pas se laisser faire. Sur son compte Twitter, elle poste un nouveau message, et espère que ce sera le dernier "Qui que vous soyez, merci de bien vouloir arrêter vos intimidations personnelles par message, par courrier ou WhatsApp pour me faire arrêter mon métier. La démocratie et l'éducation, c'est le respect de l'autre avant tout. Merci à tous les autres".

