Christophe Alévêque : ce qu'il ne supporte plus dans le traitement de la crise sanitaire par les médias (Exclu vidéo)

Le 9 février dernier, Christophe Alévêque était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. L'humoriste de 57 ans avait profité de cet entretien pour donner des nouvelles "fraîches" de Renaud. "Il va beaucoup mieux. Bon, il n'est pas prêt pour les Jeux olympiques, même les Jeux paralympiques. Non, mais je dis ça, parce que je lui ai dit, puis on en rigole. Je l'ai vu très récemment, il y a dix jours. Il est à l'Isle-sur-la-Sorgue", disait-il. Il avait ensuite révélé avoir un projet commun avec lui. "Il va produire mon prochain spectacle. Il devient producteur (...) et j'en suis ravi", continuait-il.

Jordan de Luxe avait ensuite voulu savoir s'il était sorti de ses "travers" ? "Oui. Il avait fait une chute il y a plus d'un an. Il s'en est remis, c'est long. Mais il va beaucoup mieux". Et l'alcool ? "Ça ne fait pas partie de son passé, mais il n'y a pas de problème. On essaie tous de le bouger, de lui faire faire des choses. En le poussant, on sent bien que ça va le faire (...) Il va venir au spectacle, on va échanger. Si ça pouvait lui remettre le doigt dans l'engrenage et puis repartir, ça serait génial. Il est très, très entouré. C'est quelqu'un de formidable. Il est increvable", répondait-il.

"J'en veux beaucoup aux médias..."

Ce mardi 23 mars 2021, Christophe Alévêque participe à l'émission d'Evelyne Thomas diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le chroniqueur donne la vision actuelle qu'il a de la crise sanitaire en France. "Je trouve que c'est surréaliste, qu'il y a quelque chose d'irrationnel. On est encore en démocratie parce qu'on a le droit entre la psychose et la névrose. Je ne supporte plus le discours des scientifiques. J'en veux beaucoup aux médias de relayer des messages anxiogènes. On est dans un couloir de pensées et donc, dès qu'on sort de ce couloir de pensée, on n'a plus le droit au chapitre", dit-il.

Et de poursuivre : "Un seul exemple : le fait de dire que la moyenne d'âge de ceux qui sont malheureusement partis est de 81 ans. C'est l'espérance de vie. Je trouve donc ça naturel. Ça, on ne peut pas le dire, c'est interdit parce que soi-disant, on manque de respect aux victimes (...) Où est le manque de respect ? C'est ça que je ne supporte plus dans notre époque (...) Ma mère, qui a 77 ans, qui est la cible parfaite du virus, la première chose qu'elle a dite, c'est : 'Ne sacrifiez pas les jeunes pour nous, si j'y passe, j'y passe'".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV