Christophe Beaugrand : ce beau message adressé à son mari pour leur date anniversaire

Christophe Beaugrand a une vie bien remplie. Le journaliste et animateur de TF1 et LCI est marié à Ghislain Gerin depuis deux ans. En novembre dernier, ils ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé Valentin. "Notre fils est devenu notre priorité. Devenir papa a été un combat et je n'ai pas envie de passer à côté de ces moments-là. J'ai commencé à lui raconter le jour de sa naissance. Elle est simple : nous ne pouvions pas avoir de bébés seuls et nous avons demandé à une jeune femme de donner une petite graine et à une autre de faire grandir Valentin dans son ventre", a-t-il déclaré dans une interview donnée au magazine Closer. Papa et mari comblé.

Cirstina Cordula sous le charme

Ce mardi 28 juillet, Christophe Beaugrand a tenu à se remémorer cette journée qui a changé sa vie : son mariage avec Ghislain Gérin. En souvenir de ce mariage, Christophe a posté une photo et adressé un tendre message à son mari : "2 ans déjà. Et maintenant nous sommes 3 avec bébé Valentin. Merci Ghislain d’avoir fait de moi le plus heureux des hommes." Un message très émouvant qui a totalement fait craquer Cristina Cordula qui le commente de cœurs de toute les couleurs. Les fans dans une seule voix félicitent le couple. "Quel joli couple vous êtes de très belles personnes et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je mari mon fils je 15 août avec son compagnon et j’espère de tout mon cœur qu’ils soient aussi heureux que vous deux", écrit une internaute. Un message qui est allé droit au cœur de l'intéressé qui a répondu d'un "je vous le souhaite aussi" avec un émoji.

Par Mélanie C.