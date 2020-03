Christophe Beaugrand : Cyril Hanouna le tacle après un tweet sur TPMP

Si le coronavirus a impacté la vie des Français, le PAF a lui aussi été bouleversé. Alors que plusieurs tournages de séries télévisées ont été suspendus, Cyril Hanouna a quitté les studios de "Touche pas à mon poste" pour présenter son émission de chez lui. Tous les jours, il est donc seul aux commandes de sa nouvelle édition, baptisée "Ce soir chez Baba".

Mardi 24 mars, il s'en est pris à Roselyne Bachelot lors d'un débat qu'il a organisé par écrans interposés avec quelques-uns de ses chroniqueurs. Il a fait savoir aux téléspectateurs que l'ancienne ministre de la Santé "a ri au nez des équipes" lorsque ces dernières lui ont demandé de réagir à l'épidémie de coronavirus. Et de poursuivre : "De toute façon, elle mange à tous les râteliers. On l'aime bien, mais elle est comme ça. Elle travaillait avec moi sur Europe 1, du jour au lendemain, on ne l'a plus jamais revue. Elle travaillait sur C8 aussi, du jour au lendemain, on ne l'a plus jamais revue".

"Tu as l'air au bord là"

Si Cyril Hanouna continue d'assurer la présentation de son émission "Touche pas à mon poste", il reste aussi très connecté sur les réseaux sociaux. Mercredi 25 mars, il a répondu à un tweet posté par Christophe Beaugrand. Dans un premier temps, l'ancien présentateur de "Secret Story" a réagi à l'histoire de ces soignants qui ont reçu un mot de leurs voisins pour une demande assez étonnante.

"Les amis, vous avez peut-être entendu parler de ces soignants qui reçoivent des messages terribles de leur voisinage leur demandant de déménager par peur de la contamination. C'est honteux !" a-t-il posté. Ce à quoi un internaute lui a répondu : "Merci, mais on connaît déjà l'histoire. Merci TPMP". "Ah désolé, je ne regarde pas cette émission, et je n'ai pas besoin d'elle pour faire mon travail, merci", a renchéri Christophe Beaugrand. "Calme toi mon baby", a posté Cyril Hanouna. "Ne prends pas la mouche, on est en période de confinement, mollo l'asticot ! Agresse pas les téléspectateurs ! Prends soin de toi mon chou, tu as l'air au bord là. Bisous et oublie les guerres de chaînes, en ce moment, ce n'est pas la priorité".

Bah mon ⁦@Tof_Beaugrand⁩ calme toi mon baby! Prends pas la mouche,on est en période de confinement mollo l asticot! Agresse pas les téléspectateurs! Prends soin de toi mon chou t as l air au bord là Bisous et oublie les guerres de chaîne en ce moment c pas la priorité pic.twitter.com/Dzou6W9jLx — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 26, 2020

Par Non Stop People TV