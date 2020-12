Christophe Beaugrand papa : ce nouveau projet en lien avec son fils (Exclu vidéo)

En novembre 2019, la vie de Christophe Beaugrand et de son mari Ghislain Gerin a radicalement changé avec l'arrivée de Valentin, leur premier enfant. Invité de Jacques Sanchez dans son émission "Face aux médias" ce mercredi 2 décembre, l'animateur s'est confié sur son rôle de papa. "C'est un bonheur de tous les jours. Tous les matins, je me pince de me dire que j'ai réalisé le rêve le plus ultime, le plus extraordinaire de ma vie. On est sur un nuage depuis un an avec Ghislain, son autre papa et mon mari. C'est magnifique. On vit des moments extraordinaires", dit-il dans un extrait inédit.

Il explique ensuite en quoi son métier passe dorénavant après son fils. "Je me disais tous les jours que j'étais le plus chanceux du monde parce que je faisais le métier que j'aimais. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est vraiment mon petit garçon. C'est très important pour moi mon métier, ça m'épanouit au quotidien bien sûr, mais c'est Valentin qui aura toujours la priorité, ça c'est sûr", dit-il. Depuis la naissance de Valentin, Christophe Beaugrand refuse des tournages. "Ce que je n'aurais pas fait avant", précise-t-il. "Là, pour mon petit garçon, jamais je ne ferai ce sacrifice-là, parce que ces moments-là de petite enfance sont tellement importants".

"J'y prends beaucoup de plaisir"

Sur les réseaux sociaux, Christophe Beaugrand veille a toujours protéger l'identité de son fils en ne dévoilant pas son visage. "Lui n'a pas choisi d'être dans la lumière (...) C'est normal de le protéger", explique-t-il. S'il continue de recevoir des messages "désagréables" sur sa famille, il indique en avoir "beaucoup moins" qu'avant. "Il y a une vraie évolution", souligne-t-il.

L'arrivée de son fils Valentin dans sa vie lui a donné l'envie de se lancer dans un tout nouveau projet. "J'ai beaucoup réfléchi, je suis en train d'écrire un livre sur Valentin", révèle-t-il à Jacques Sanchez. Et de poursuivre : "J'avais commencé à écrire des choses pour lui raconter son histoire, mais pour que ce soit un peu quelque chose de famille. Il se trouve qu'il y a une maison d'édition qui m'a envoyé un message cet été (...) J'ai rencontré cet éditeur qui est formidable et qui s'appelle Grégory. Il m'a mis en confiance, il m'a convaincu. Je suis en train d'écrire ça, j'y prends beaucoup de plaisir". Il précise que ce livre permettra aux lecteurs de découvrir à quoi ressemble "vraiment" une famille homoparentale et "quel parcours c'est de réussir à mener à bien ce projet-là".

