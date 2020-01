Christophe Beaugrand : pourquoi il a choisi de médiatiser sa vie de famille (exclu vidéo)

Le 25 juillet 2018, Christophe Beaugrand épousait son compagnon depuis sept ans, Ghislain Gerin. Le couple avait dévoilé des photos de leur union sur leurs réseaux sociaux. Le 1er août 2019, les amoureux annonçaient en exclusivité dans le magazine Closer attendre leur premier enfant. L’animateur de "Ninja Warrior" et son mari ont eu recours à la GPA en Californie. Le 9 novembre de la même année, leur petit garçon prénommé Valentin naissait. Le journaliste et son mari ont une fois de plus souhaité partager cette heureuse nouvelle publiquement. Invité de "Face aux médias" sur Non Stop People, Christophe Beaugrand a expliqué pourquoi il souhaitait médiatiser sa vie de famille. "C’est une volonté comme nous avions eu la volonté avec mon mari Ghislain de médiatiser notre mariage parce que je suis convaincu que quand on est une personnalité publique on peut faire avancer les mentalités et je pense que c’est très important de donner une visibilité à toutes ces familles qui existent qu’on ne voit pas. Souvent des gens parlent à leur place en expliquant qu’ils ne seraient peut-être pas de bons parents ou ce genre de choses", explique-t-il.

Le journaliste partage son quotidien sur les réseaux sociaux

"Donc j’ai envie de montrer cette image-là aussi pour tenter de normaliser les choses et de faire en sorte qu’il y ait un peu plus de tolérance sur ces familles qui ne sont peut-être pas tout à fait comme les autres, mais qui au final au quotidien sont absolument comme les autres", ajoute le journaliste du groupe TF1. Christophe Beaugrand ne souhaite toutefois pas dévoiler la bouille de son petit garçon. "Je cache toujours son visage sur les photos que je mets sur les réseaux sociaux parce que si moi j’ai choisi d’être dans la lumière, lui non. Je vais faire attention à cela, mais en même temps, j’ai envie de partager cette image-là", indique-t-il sur Non Stop People.

Par Ambre L