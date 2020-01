Christophe Beaugrand révèle son salaire dans Les Grosses Têtes (Exclu vidéo)

Il y a deux mois, le quotidien de Christophe Beaugrand a radicalement changé. En effet, l'animateur est devenu l'heureux papa d'un petit garçon prénommé Valentin qu'il a accueilli avec son mari, Ghislain. Dans une interview qu'il a accordée en décembre dernier au magazine Closer, l'ancien présentateur de "Secret Story" s'était confié sur sa paternité.

"Étrangement, je suis assez serein. Je pensais que je serais assez anxieux, mais les réflexes viennent naturellement. Je me sens plus apaisé même si les priorités changent. Notre objectif est que notre fils soit un enfant heureux et épanoui", indiquait-il. Et de poursuivre : "Notre fils est devenu notre priorité. Devenir papa a été un combat et je n'ai pas envie de passer à côté de ces moments-là".

"On est bien payé pour s'amuser"

Jacques Sanchez a repris les commandes de son émission "Face aux médias" sur Non Stop People. Ce mercredi 8 janvier 2020, il reçoit Christophe Beaugrand pour évoquer avec lui l'arrivée de son fils Valentin, mais aussi revenir sur son parcours télévisuel. En plus d'être chaque matin dans la matinale de Pascale de La Tour du Pin sur LCI, l'animateur de 43 ans officie une fois par semaine dans "Les Grosses têtes" sur RTL. "On a été augmenté d'ailleurs. On nous a fait signer un petit papier, car on fait une demi-heure de plus", a-t-il lâché pendant l'entretien. Jacques Sanchez a voulu savoir combien l'animateur touche par émission. "Un peu plus de 500 euros. On est bien payé pour s'amuser. Mais je ne fais pas partie des mieux payés. Mais je ne me plains pas", a-t-il répondu.

Il a ensuite parlé de sa collaboration avec Laurent Ruquier. "C'est une chance incroyable. C'est la récré, vraiment. On se met autour d'une table et on s'amuse entre amis en essayant - et c'est ça qui est intéressant - de ne pas exclure l'auditeur. Le talent de Laurent Ruquier, c'est d'arriver à mettre autour de la table plein de gens qui vont partir dans des délires, qui vont s'amuser ensemble, en incluant l'auditeur dans cet effet de bande. Et ça, c'est un génie de Laurent Ruquier, c'est l'un des meilleurs pour ça".

