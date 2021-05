Christophe Beaugrand vacciné contre la Covid-19 et accusé de propagande, il répond cash

La campagne de vaccination mise en place par le gouvernement français avance. À l'heure actuelle, 25,6 millions de Français se sont vus administrer la première dose du vaccin. Et 7,88 Français ont reçu les deux doses. Ce lundi 10 mai 2021 marquait le début de la vaccincation pour les moins de 50 ans. Les doses non attribuées pour le jour-même et le lendemain par les personnes prioritaires peuvent à présent être injectées à toute personne de plus de 18 ans, même sans comorbidité. C'est ainsi que l'animateur Christophe Beaugrand a réussi à se faire vacciner ce mardi 11 mai 2021. Il s'est rendu en fin de matinée au centre de vaccination mutualisé de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray pour recevoir sa première dose.

"C’est quoi cette propagande au vaccin ?"

Heureux, l'animateur a jugé bon de partager la nouvelle sur son compte Instagram. "Done #vaccination #covid Allez on se mobilise tous ensemble pour s'en sortir !!!", écrit-il en légende d'une photographie de son bras avec un pansement. Le dernier cliché de l'animateur n'a vraiment pas plu à une internaute, particulièrement opposée à la vaccination. "C’est quoi cette propagande au vaccin ?", a-t-elle commenté. Ce à quoi l'animateur de TF1 a répondu : "Vous n’êtes pas obligée de me lire. Ce n’est pas de la 'propagande', c’est mon avis. J’ai suffisamment de proches dans le monde médical pour avoir un avis personnel". Christophe Beaugrand a ensuite confié qu'il se faisait vacciner en pensant d'abord aux autres. "Je n’ai pas de souci de santé. Un proche si. Et désormais c’est ouvert à tous, allez voir sur Doctolib pour les doses de la veille pour le lendemain", a encore avoué le papa de Valentin.

Par Matilde A.