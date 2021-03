Christophe Carrière : le récit choc de son enfance auprès d'une mère "prostituée" (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'est entretenue avec des stars telles que Clara Morgane, Gil Alma, Danièle Evenou, Princess Erika ou plus récemment avec Frank Delay, ancien membre des "2Be3". Ce dernier était notamment revenu sur la disparition de Filip Nikolic en 2009, à l'âge de 35 ans.

"Je ne le suivais plus trop. On se parlait uniquement au téléphone. On s'est parlé peut-être une fois dans l'année avant qu'il parte, donc je ne sais pas. C'est son propre chemin. Il a rencontré des gens. C'était quelqu'un qui avait viscéralement des doutes, plein de choses. Mis bout à bout, il a pris des médicaments, il a fait des choses", expliquait-il.

"J'étais déjà maltraité..."

Ce mardi 9 mars, Evelyne Thomas reçoit Christophe Carrière dans son émission sur Non Stop People. L'occasion pour l'ancien chroniqueur de "Touche pas à mon poste" de revenir sur le jour où sa maman lui a donné naissance, à l'âge de 20 ans. Il en a d'ailleurs fait un livre, sorti en 2016 et intitulé "Un père et passe". Dans cet ouvrage, il raconte l'histoire de sa mère prostituée et de son père, un "pervers narcissique" et "proxénète". En effet, ce dernier prostituait sa mère.

Dans un extrait inédit, Christophe Carrière en dit plus : "Je ne suis pas un enfant du trottoir, contrairement à dans le roman. J'ai simplifié. Dans la vraie vie, je ne connais pas mon père. Ma mère avait deux amants à cette époque. Elle ne se prostituait pas encore. Elle ne savait pas lequel des deux étaient mon père (...) Elle m'a placé en nourrice où là j'y suis resté pendant deux ans. De ce qu'on m'en a raconté, j'étais déjà maltraité. J'étais mal nourri, j'étais difforme (...) Ma mère a rencontré mon beau-père (...) C'était un sale mec et il l'a mise sur le trottoir (...) Ils ont débarqué chez la nourrice (...) lui avait un ami dont la femme était une nourrice agréée et ils m'ont placé chez eux", dit-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV