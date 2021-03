Christophe Carrière lève le voile sur sa situation financière (Exclu vidéo)

Le 9 mars dernier, Evelyne Thomas a reçu Christophe Carrière dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien fort pendant lequel l'ancien journaliste de "L'Express" est revenu sur son enfance difficile, lui qui avait été placé chez une nourrice qui le maltraitait. Un témoignage qui lui a permis aussi d'évoquer l'histoire de son livre "Un père et passe", sorti en 2016. Dans cet ouvrage, il raconte l'histoire de sa mère prostituée et de son père, un "pervers narcissique" et "proxénète". En effet, ce dernier prostituait sa mère.

"Je ne suis pas un enfant du trottoir, contrairement à dans le roman. J'ai simplifié. Dans la vraie vie, je ne connais pas mon père. Ma mère avait deux amants à cette époque. Elle ne se prostituait pas encore. Elle ne savait pas lequel des deux étaient mon père (...) Elle m'a placé en nourrice où là j'y suis resté pendant deux ans. De ce qu'on m'en a raconté, j'étais déjà maltraité. J'étais mal nourri, j'étais difforme (...) Ma mère a rencontré mon beau-père (...) C'était un sale mec et il l'a mise sur le trottoir (...) Ils ont débarqué chez la nourrice (...) lui avait un ami dont la femme était une nourrice agréée et ils m'ont placé chez eux", disait-il.

"Je vis sur mes économies"

Ce jeudi 18 mars 2021, Christophe Carrière a fait son retour chez Non Stop People, mais pour cette fois échanger avec Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe". Un entretien pendant lequel l'ex-chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a accepté de lever le voile sur sa situation financière. "Compte tenu que j'ai quitté 'L'Express' il y a un et que je ne fais plus 'TPMP' (...) je vis sur mes économies et ça me permet de mettre en place pas mal de projets, que ce soit comme scénariste, auteur", a-t-il dit. Quels sont ses revenus aujourd'hui ? "J'ai Pôle Emploi d'une part (...) Comme je suis auto-entrepreneur, je peux facturer des prestations, sinon je fais des piges (...) On se débrouille quoi", a-t-il répondu.

S'il n'a pas souhaité révéler la somme qu'il touche par mois, le journaliste de 56 ans a voulu "être transparent" sur la question. "Mes comptes sont simples. Pour vivre entre mes filles, toute la logistique, l'appartement, tout à payer parce que je suis locataire et pas propriétaire, il me faut 6000 euros minimum (...) Donc forcément, non, je ne gagne pas 6000 euros en ce moment, ça c'est sûr", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV