Christophe Castaner dérape sur Olivier Faure : il en appelle à Emmanuel Macron

Rien ne va plus pour les politiques. Invité de France Inter pour commenter l’affaire Benjamin Griveaux ce 19 février, Christophe Castaner ne s’est pas gêné pour balancer sur les "divorces" d’Olivier Faure, Premier secrétaire du PS. "Les politiques doivent rester des femmes et des hommes sinon ils se coupent de la réalité. J'ai été surpris d'entendre à votre micro Olivier Faure, que je connais bien et que j'ai accompagné dans ses divorces. J'ai été étonné de ses leçons de morale", a expliqué le ministre de l’Intérieur.

Une remarque qui n’a pas plu au principal intéressé qui estime qu’ "une ligne rouge a été franchie". "Le fait pour un ministre de l’Intérieur de chercher à intimider l’un des dirigeants de l’opposition, en ayant recours à des insinuations relevant de sa vie privée, est une atteinte au fondement de la démocratie", a-t-il expliqué face aux journalistes de l’Assemblée nationale.

Olivier Faure invite Emmanuel Macron à trancher

"La vie publique exige de la probité, de la dignité et le respect de l’État de droit. Depuis quelques jours la vie politique a pris un tournant inquiétant", estime Olivier Faure. "Ce n’est pas une affaire personnelle. C’est une question de principes. C’est ce que souhaitaient dire toutes celles et ceux qui, issu.e.s de toutes les familles politiques, ont témoigné de leur indignation". Ainsi, le Premier secrétaire du Parti socialiste demande à Emmanuel Macron de trancher : "Christophe Castaner a commis une faute grave. Dès lors, il appartient au Président de la République, garant de nos institutions, de convoquer le ministre de l’Intérieur dans les meilleurs délais et d’en tirer les conséquences".

Par C.F.