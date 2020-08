Christophe Dechavanne blessé, il donne de ses nouvelles sur Twitter

Ce n’est sûrement pas la fin d’été espérée par Christophe Dechavanne. L’animateur de TF1 a fait peur à ses abonnés en postant une première photo depuis les urgences dans la nuit de mercredi 26 au jeudi 27 août. Un selfie sur lequel il apparaît, masque sur le visage, regard lointain et couloir d’hôpital en décor de fond. En légende, celui qui a poussé un coup de gueule pendant le confinement s’explique : "J’attends patiemment dans un couloir pour une échographie et radio…pas terrible du côté arrière de ma cheville. Le tendon, je ne le vois plus". Et il ne cache pas sa douleur au moment de prévenir les internautes, "Je déguste comme il faut". Quelques heures plus tard, Christophe Dechavanne a de nouveau donné de ses nouvelles.

L’animateur n'en perd pas son humour

Tôt dans la matinée de ce jeudi 27 août, le résultat de ses examens est tombé. "Fin d’été béquillé ! Rupture totale du tendon de Mr Achille". L’animateur de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" ne perd pas son humour pour autant et raconte dans un deuxième post Twitter comment l’accident s’est produit sur fond de passion amoureuse... "Merci aux docs évidemment. Mais pas à cette marche en pierre qui a gardé mon pied bloqué alors que j’avançais presque tranquille. Ma chaussure était amoureuse et a voulu rester". Malgré la photo de son pied dans le plâtre face au médecin qui sourit derrière son masque postée sur Twitter, Christophe Dechavanne ne pourra pas éviter de retourner à l’hôpital : "Opération à venir" écrit le présentateur de 62 ans.

J’attends patiemment dans un couloir pour une échographie et radio... pas terrible du côté arrière de ma cheville . Le tendon:( je ne le vois plus.. Las boulas ! Et, euh.. je déguste comme il faut pic.twitter.com/3ClIYETluG — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) August 26, 2020

Fin d’été bequillé ! Rupture totale du tendon de Mr Achille. Merci aux docs évidemment. Mais pas à cette marche en pierre bizarre qui a gardé mon pied kéblo alors que j’avançais presque https://t.co/YvyT45hwuS chaussure était amoureuse et a voulu rester : opération à venir :( pic.twitter.com/EbsvU59sZv — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) August 26, 2020

Par Valentine V.