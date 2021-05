Christophe Dechavanne : Cyril Hanouna annonce son retour à la télévision

Depuis l’émission "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" sur TF1 en 2019, Christophe Dechavanne n’avait plus rien présenté à la télévision. Sur France Inter, il était revenu sur cette absence : "Je me donne encore 3 ans où je ne baisse pas les bras, où je vais me battre, où je vais encore continuer à être force de proposition. Dans 3 ans, si décidément je ne suis pas retourné à l'antenne, je pense que je dirai : 'Ça va, f**k". Et finalement après deux ans d’absence, l’animateur va faire son come-back. Sur le plateau de TPMP ce mercredi 26 mai et alors qu’il recevait Christophe Dechavanne en tant qu’invité, Cyril Hanouna a annoncé que ce dernier va lui succéder à la présentation de l’émission "A prendre ou à laisser sur C8" : "Tu viens habiter à la maison", a lancé Cyril Hanouna.

"je ne sais pas si je vais savoir le faire"

A partir du 14 juin prochain, le programme de C8 sera donc diffusé pendant deux semaines avec Christophe Dechavanne en tant qu’animateur. Une bonne nouvelle pour ce dernier qui s’est confié dans TPMP : "C'est un jeu très sympathique qui laisse vraiment de la place pour être avec les gens, donc comme c'est ce que j'aime faire je suis très content". Christophe Dechavanne a ensuite révélé comment il a réussi à récupérer ce poste : "J'étais très confortablement installé devant une série que j'adore, Ozark […] et j'ai envoyé un texto à six heure trente du matin en disant : 'Dites moi Cyril, et les boîtes dont on avait parlé alors ?' et voilà. Et j'ai aussi regardé Le Parrain et je me suis dit que c'était Cyril". Mais malgré sa joie, Christophe Dechavanne a révélé être un peu stressé avant son retour à l’antenne : "Je ne sais pas si c'est comme le vélo, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait… Donc je serre un petit peu les fesses parce que je ne sais pas si je vais savoir le faire".

Par Alexia Felix