Christophe Dechavanne dragué par Mylène Farmer à la télé : cette drôle d’anecdote qui le déstabilise

Christophe Dechavanne est de retour à la télévision. Après de longues années de bons et loyaux services pour TF1, l’animateur débarque sur France 3 en co-produisant l’émission "À vous de trouver le coupable". Invité sur le plateau de "C à vous" sur France 5, le lundi 14 décembre 2020, le présentateur s’est confié sur ce nouveau projet avant de découvrir des images d’archive des premières émissions qu’il a présentées.

Parmi celles-ci, Anne-Elisabeth Lemoine n’a pas resisté à la tentation de lui faire revivre le numéro de "C'est encore mieux l’après-midi" du 11 septembre 1986. Ce jour-là, Christophe Dechavanne a reçu sur le plateau du programme des années 80, une certaine Mylène Farmer. D’ordinaire très timide, l’interprète des titres "Sans contrefaçon" et "Libertine" ne s’est pas gênée pour le draguer ouvertement. À travers un jeu de regard insistant et des sourires troublés, la chanteuse lui a lancé : "Ce que j’aime le plus, c’est vos yeux".

Christophe Dechavanne destabilisé par Mylène Farmer

Tentant de garder son sérieux, le producteur de télévision lui a alors ordonné : "Arrêtez, tout de suite". Avant d’admettre : "C’est épouvantable ce que vous faites et je perds mes moyens". Amusée de voir Mylène Farmer user de ses charmes, Anne-Elizabeth Lemoine s’est empressée de rappeler : "Je ne suis pas une spécialiste de Mylène Farmer, mais on l'a rarement vue comme ça". Gêné par des images qu’il a visiblement oubliées, Christophe Dechavanne qui découvre les joies de la vie d’un grand-père a bafouillé : "Elle est très intéressante, Mylène… Non non, mais on était… camarades". Avant d’ironiser : "Elle m'a filé son 01, qui n'existait pas".

Alors que la journaliste s’est amusée : "Mais je ne voulais pas du tout vous emmener sur ce terrain-là", il lui a répondu - à son tour - avec humour : "Ce n'est pas votre genre. Parce que je vous ai vue il y a deux minutes avec le marin (Kevin Escoffier). Vous aviez des yeux humides".

11 septembre 1986, CDechavanne complètement déstabilisé par Mylène Farmer… CàVous #Archive pic.twitter.com/Y6A33TlwiX

Par C.F.