Christophe Dechavanne en deuil : son message de colère sur les vaccins

Ce dimanche 20 décembre, le Premier Ministre anglais Boris Johnson a annoncé la découverte en Angleterre, d'une nouvelle souche mutante du coronavirus. Si les chefs d'Etats européens ont fait part de leur inquiétude face à cette souche plus contagieuse, la Covid-19 telle que nous la connaissons depuis un an, continue de faire des victimes.



Et si l'élaboration d'un vaccin efficace a rassuré certains Français, l'attente de son déploiement semble insoutenable. Selon le Premier ministre français, Jean Castex, la première vague d'injections pourrait avoir lieu la dernière semaine de décembre. Une date encore lointaine pour Christophe Dechavanne qui vient de faire part de son désarroi en partageant une triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Christophe Dechavanne en deuil

Le célèbre animateur de TF1 vient de perdre un ami, mort à cause du coronavirus. Dévasté, l'ancien présentateur de l'émission "Une Famille en or" a réagi aux propos de Nicolas Dupont-Aignan qui sur CNews, avait fait appel à la prudence en demandant que le vaccin soit encore testé "avant d'être appliqué à des millions de Français". Pour Christophe Devachanne le fait qu'il y ait déjà eu 90 000 tests réalisés par les laboratoires pharmaceutiques est déjà bien suffisant : "Ça fait 90 000 cas ! 95% d'efficacité. Prendre le temps de se faire vacciner, c'est prendre le pari de l'augmentation de malades" a-t-il lancé.

L'animateur se dit que ce vaccin aurait pu sauver son ami : "Mon pote Éric mort mercredi dernier aurait été vacciné, c'est lui qui écrirait là. Ce n'est pas possible si on est écouté de proposer du temps" a-t-il déclaré.



Depuis le début de la pandémie, Christophe Dechavanne a de nombreuses fois pointé du doigt le comportement de certains citoyens. En couple avec Elena Foïs, médecin interniste qui n'est autre que la soeur de l'actrice Marina Foïs, il s'est souvent mis en colère à cause des comportements dangereux de : "Elle est à l’hosto loin de moi pour vous put** !" avait-il lancé en mars dernier.

Par E.S.