Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini : Gérard Vives témoin de tensions ? Il répond (Exclu vidéo)

À l'été 2019, Gérard Vives a fait son retour à la télévision dans "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !", émission diffusée sur TF1. Après plusieurs semaines de compétition en Afrique du Sud, l'ex-star de la série "Les filles d'à côté" avait remporté cette édition. Invité d'Evelyne Thomas ce mercredi 5 mai 2021 sur Non Stop People, le comédien de 58 ans est revenu sur cette expérience professionnelle "la plus dingue" qu'il ait vécue. Dans un extrait inédit, il explique les raisons de sa participation au programme.

"Tout ce qui est télé-réalité (...) c'est pas des choses qui m'attire. En revanche, sur ce programme-là, on est 11 personnalités à défendre une association. Sauf que, cette association-là, ce sont des gens que je connais avant même que l'association n'existe. Je faisais des choses pour les handicapés (...) et je connaissais à l'époque ceux qui allaient devenir les créateurs de cette association-là. Ce que j'aimais dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas de votes du public. C'est sur la légitimité, le meilleur gagne", explique-t-il. À l'issue de l'aventure, Gérard Vives a remporté 138 000 euros de gains en faveur de l'association.

"Quand je bosse, on doit me payer"

Dans la suite de l'entretien, Evelyne Thomas a voulu savoir si Gérard Vives a touché un cachet pour sa participation à l'émission. "Bien sûr que j'ai touché un cachet. Quand je travaille, je veux qu'on me paie, sinon je n'y vais pas. Tout travail mérite salaire. Quand je suis au chômage (...) personne ne vient ouvrir sa bouche (...) Quand j'en gagne, j'emmerde ceux qui veulent me dire quelque chose. Qu'ils viennent me le dire en face. Donc quand je bosse, oui on doit me payer. En contrepartie, on négocie un cachet", répond-il.

Et le tournage, comment s'est-il passé avec notamment Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini, qui, d'après des rumeurs, ne s'entendaient pas ? A-t-il vu quelque chose ? "On était tellement séparés. On les rencontrait juste au moment où on faisait les jeux. On s'est aperçus de ça que lorsqu'on est arrivé en France. On s'était dit : "Mais qu'est-ce que c'est que ce truc' comme quoi ils se détestaient et qu'ils se tapaient dessus. Moi, franchement, je ne l'ai jamais vécu", témoigne-t-il.

