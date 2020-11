Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini : la vraie raison de leur brouille enfin dévoilée ? (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People aux commandes de son émission "L'Instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur la chaîne. Depuis son retour, le présentateur a reçu de nombreuses personnalités, de Pascal Soetens à Clara Morgane en passant par Ghislaine Arabian ou encore Bernard Campan.

Ce vendredi 6 novembre, c'est avec Frédéric Longbois qu'il a pu s'entretenir. Souvenez-vous : ce dernier a été révélé en 2018 dans la septième saison de "The Voice" sur TF1. Il avait fait partie de l'équipe de Mika et était parvenu à se hisser jusqu'à la demi-finale du concours. En juillet 2019, les téléspectateurs l'ont retrouvé au générique de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" avec dix autres personnalités. Le tournage a eu lieu en Afrique. Après deux semaines de compétition, Frédéric Longbois a été éliminé.

Deux présentateurs réellement en froid ?

Pendant la diffusion de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" sur TF1, des rumeurs selon lesquelles l'entente n'était pas au beau fixe entre Christophe Dechavanne et Laurence Boccolini avaient fait leur apparition. Ces derniers présentaient en duo l'émission. À Buzz TV, Laurence Boccolini était sortie du silence sur cette histoire. "Ma version, je ne l’ai pas donnée et je n’en ai pas envie ! Quand vous êtes un mois en circuit fermé avec 150 personnes dans la jungle, dans un jeu où vous voyez tout le temps les mêmes personnes, des choses se passent. Maintenant, je n’ai plus envie d’en parler parce qu’on m’a fait dire des choses que je n’ai jamais dites. Je donnerai peut-être ma version un jour", confiait-elle en janvier dernier.

Interrogé sur ces rumeurs dans "L'Instant de Luxe", Frédéric Longbois a révélé ce qui, selon lui, a provoqué ces tensions entre les deux animateurs. "Je pense que ce sont des problèmes égotiques : 'C'est toi, non c'est moi'. C'était deux présentateurs, ils faisaient ça très bien d'ailleurs. Ils étaient extrêmements professionnels et bienveillants avec nous. Je les faisais beaucoup rire, donc je n'ai pas eu ce problème de tensions", a-t-il expliqué. Il a assuré ensuite que ces tensions n'étaient pas ressenties sur le plateau de l'émission.

