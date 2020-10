Christophe Dechavanne et sa "liposuccion" : Fabien Lecoeuvre revient sur sa revélation (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes de sa toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler de sa carrière et de sa vie privée. Depuis le lancement du programme, l'animatrice a reçu Clara Morgane, Véronique Genest, Djibril Cissé, Booder ou encore Smaïn. Ce jeudi 15 octobre, c'est Fabien Lecoeuvre qui s'est prêté au jeu de cet exercice.

Dans un premier extrait, il a analysé le succès de Cyril Hanouna à la télévision. "Il n'a pas changé. C'est un type extraordinaire (...) Ça marchait déjà à la radio il y a 17 ans et quand il est arrivé à la TV, j'étais certain qu'il allait attraper un public incroyable", poursuit-il.

"Il n'a pas du tout aimé..."

Dans un second extrait inédit, Evelyne Thomas revient sur le jour où Fabien Lecoeuvre a balancé sur la liposuccion de Christophe Dechavanne. C'était en novembre 2019, sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Dans un premier temps, le spécialiste de la chanson française revient sur le contexte de sa révélation. "J'avais fait une liposuccion du ventre (...) Et c'était Jean-Luc Delarue qui m'avait donné l'adresse (...) Je suis allé faire une liposuccion et on m'a parlé de Christophe Dechavanne (...) J'ai dit ça chez Cyril Hanouna (...) il n'a pas aimé", raconte-t-il.

Il poursuit : "Il a envoyé un petit SMS à Cyril Hanouna pendant l'émission en disant : 'Qu'est-ce qu'il raconte cet imbécile ?' Il n'a pas du tout aimé alors que c'est un mec merveilleux". Dans la suite de son récit, Fabien Lecoeuvre confie qu'il s'est excusé auprès de l'animateur avant de conclure : "Je ne l'ai pas dit pour son déplaisir, évidemment. Je ne l'ai pas fait dans ce sens-là".

Par Non Stop People TV