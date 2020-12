Christophe Dechavanne explique les vraies raisons de son absence à la télé

Christophe Dechavanne se fait très discret sur nos écrans depuis 2019. Et ce, contre sa volonté ! L’animateur de 62 ans aimerait pouvoir faire son grand retour à la télévision. Mais les choses ne semblent pas si simples pour Christophe Dechavanne. Invité de "Culture Médias" ce jeudi 24 décembre 2020, Christophe Dechavanne s’est fait interroger par Pascale Clark sur les véritables raisons de son absence à la télévision. "Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas, un mauvais concours de circonstance comme dirait l'autre ! Les cheveux gris, un besoin de mettre des nouveautés, des nouvelles gens surement, des jeunes", assure d’abord Christophe Dechavanne. L’ancien animateur de "La Roue de la Fortune", "Coucou C’est Nous" ou encore "Une famille en or" promet être "encore en pleine forme".

"Peut-être que je paye aussi mon comportement"

Mais Christophe Dechavanne n’a pas dit son dernier mot. "Je me donne encore 3 ans où je ne baisse pas les bras, où je vais me battre, où je vais encore continuer à être force de proposition. Dans 3 ans, si décidément je ne suis pas retourné à l'antenne, je pense que je dirai : ça va f**k !", promet-il avant d’estimer : "Je rencontre plein de gens qui me trouvent formidable en vrai. Si j'étais diffuseur, je me prendrais, mais je ne suis pas diffuseur voyez-vous !". Puis, Christophe Dechavanne révèle une autre raison qui pourrait justifier son absence des écrans depuis 2019 : "Pour être très honnête, peut-être que je paye aussi mon comportement… Je n'ai pas été très facile à gérer pendant 25 ans. J'ai un caractère qui est ce qu'il est. Je suis bienveillant mais un très exigeant dans mon travail, avec les miens comme avec moi-même. Il y a des métiers où quand tu es exigeant, tu peux passer pour un casse-c*****es". Voilà qui est dit !

Par Matilde A.